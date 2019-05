in foto: Immagine di repertorio

È caccia all'uomo a Gallarate, in provincia di Varese dove una banda composta da quattro persone si è data alla fuga dopo aver tentato una rapina e aver dato vita a uno scontro a fuoco con la polizia. Tutto è accaduto questa mattina intorno alle 9.30 quando una volante della polizia ha intercettato i quattro intenti a mettere a segno un colpo. La banda si è così messa in fuga a bordo di un furgone e un’Audi RS3. Prima la fuga è iniziata a bordo del furgoncino poi i quattro, giunti nel rione di Madonna in Campagna, all’incrocio tra via Ranchete via Cascina Colombo, hanno abbandonato il mezzo più grande per salire a bordo della vettura di grossa cilindrata e darsi alla macchia. Gli agenti di polizia hanno iniziato con loro un lungo inseguimento che si è concluso proprio nel quartiere quando i banditi hanno abbandonato il furgone: gli agenti hanno esploso anche alcuni colpi di pistola in aria e alle gomme.

I banditi hanno abbandonato il furgone e sono fuggiti a bordo di un'Audi

Al momento non risulta che ci siano stati comunque dei feriti. Intanto a supporto della polizia è giunto anche un elicottero, che sta sorvolando la zona alla ricerca dei fuggitivi, mentre le forze dell'ordine coadiuvate dai carabinieri di Gallarate hanno isolato la zona dove c'è stata la sparatoria per consentire i rilievi sul furgone abbandonato dai fuggitivi. Come riportato da VareseNews alcuni testimoni hanno raccontato che la sparatoria sarebbe iniziata anche prima dell’incrocio dove è stato abbandonato il furgone: "Sembravano petardi, siamo usciti", ha raccontato un residente di una delle vie del rione di Madonna in Campagna. Secondo i primi rilievi effettuati dalla Scientifica sarebbero almeno sei i bossoli ritrovati sull'asfalto.