in foto: Immagine di repertorio

Un furgoncino l'ha travolta mentre in sella alla sua bicicletta percorreva la strada Statale 494, la cosiddetta Vigevanese, nei pressi del comune di Gaggiano: la vittima, una donna di 30 anni, è stata soccorsa dal personale medico e trasportata in ospedale al Niguarda di Milano dove si trova ora ricoverata in gravissime condizioni, stando a quanto si apprende sarebbe in coma. L'allarme è scattato la scorsa notte poco dopo le 2 quando è stato richiesto l'intervento del 118 lungo la Vigevanese nel territorio di Gaggiano, in provincia di Milano: sul posto sono accorse due ambulanze raggiunte poco dopo da un elicottero, insieme con i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. La ciclista, 30enne residente a Vigevano, è stata soccorsa e trasportata in elisoccorso nel vicino ospedale Niguarda in codice rosso a causa dei gravi traumi riportati nello schianto: le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi, sarebbe infatti in coma.

La donna multata poco prima dell'incidente: era uscita senza un valido motivo

Intanto i militari hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire l'accaduto: il primo ad essere ascoltato è stato l'uomo alla guida del furgoncino, un 39enne, che ha chiamato i soccorsi e ha atteso l'arrivo del personale medico. Resta da capire come mai la donna stesse percorrendo quella strada di notte in sella alla sua bici: stando a quanto si apprende poco prima dell'incidente era stata fermata insieme con due uomini dalle forze dell'ordine per un controllo nel comune di Trezzano sul Naviglio. I giovani, tutti di Vigevano, erano stati sanzionati dai carabinieri perché in giro senza un valido motivo.