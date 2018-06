Venti chili di cipolle, il loro bottino. Ma non si tratta di cipolle normali, sono quelle di Breme, pregiate e coltivate solamente in una piccolissima parte della Lomellina in Lombardia. Meno famose, forse, ma qualitativamente molto simili a quelle rosse di Tropea. Due ladri, L.P., 52 anni di Borgo San Siro e M.P., 27 anni di Tromello, sono stati denunciati per furto dai carabinieri. I due sono stati bloccati dai militari in flagrante, proprio mentre stavano rubando le cipolle. I carabinieri del comando Stazione di Sartirana Lomellina sono stati allertati dal proprietario del campo.

La Cipolla Rossa di Breme, si legge sul sito dell'omonimo comune, viene detta “sigulla” in dialetto