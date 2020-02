in foto: Immagine di repertorio

Incidente sull'autostrada A4 all'altezza di Erbusco, nel Brasciano, dove un furgone si è ribaltato forse a causa del forte vento e ha perso parte del carico sulla carreggiata in direzione Venezia. È successo poco dopo le 18 di oggi, mercoledì 5 febbraio. Si registrano 4 km di coda in direzione di Brescia.

Furgone si ribalta e perde il carico: tratto chiuso sulla A4 tra Seriate e Rovato

Sul posto, altezza del km 198, sono arrivate tre ambulanze e un'automedica del 118. Lo scontro avrebbe coinvolto anche altri due mezzi. Due persone sono state soccorse in codice giallo, ma fortunatamente le loro condizioni non sarebbero gravi. Pesanti le conseguenze sul traffico. Il tratto di autostrada tra Seriate e Rovato in direzione Venezia è stato chiuso per consentire l'intervento dei vigili del fuoco, che sono al lavoro per rimuovere il materiale disperso sulla strada. Sul posto anche agenti della polizia stradale di Seriate e i tecnici di Autostrade per l’Italia. Il consiglio per chi viaggia è di uscire a Palazzolo e dopo aver percorso la viabilità ordinaria è possibile rientrare a Rovato. Per le lunghe percorrenze prendere la Tangenziale esterna, seguire la Brebemi con rientro in A4 a Castegnato.