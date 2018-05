Grave incidente stradale ieri sera a Comabbio, in provincia di Varese. Un ragazzo di 32 anni stava percorrendo la statale 629 del lago di Monate a bordo del suo furgone. All'improvviso, per cause ancora da accertare, il conducente ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato lungo la statale. L'incidente, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto pochi minuti prima delle 23. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi del 118, tra cui anche un elicottero, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri di Gallarate. I pompieri hanno estratto il corpo del 32enne dall'abitacolo del furgone: nonostante i disperati tentativi da parte dei soccorritori per il ragazzo non c'era più niente da fare. Il 32enne sarebbe morto sul colpo nell'incidente. Adesso la dinamica dell'episodio dovrà essere ricostruita dai carabinieri, che dovranno anche cercare perché il giovane abbia perso il controllo del furgone.

Chi era la vittima

La vittima si chiamava Davide Cimino ed era nato e cresciuto a Taino, piccolo comune del Varesotto in cui risiedeva. Lavorava in proprio: aveva avviato una piccola impresa di impianti elettrici. Il 32enne era molto conosciuto in paese e la notizia della sua morte ha naturalmente lasciato sconvolti gli abitanti: "Siamo senza parole – ha affermato alla testata locale "Varesenews" il sindaco Stefano Ghiringhelli – Come amministrazione, ma credo di poter parlare anche a norme di tutti i cittadini, voglio esprimere la nostra vicinanza e le più sentite condoglianze alla famiglia e in particolare alla mamma, che conosco bene perché è una dipendente del comune, in questo momento di dolore".