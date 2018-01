Ha il bilancio di una strage l'incidente stradale di oggi 2 gennaio 2018 lungo l'autostrada A21 tra Brescia e Manerbio all'altezza del ponte 217 che collega Montirone a Poncarale, a pochi chilometri di distanza dall'uscita di Brescia Sud. Ci sono 6 morti nel tragico scontro tra un'auto, la cisterna di un mezzo pesante contenente materiale infiammabile e un tir che trasportava sabbia. Lo hanno confermato i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Brescia. A quanto si apprende cinque vittime erano a bordo di un'auto con targa francese, la sesta guidava il tir. Sulla vettura sulla quale viaggiavano le cinque persone, tre erano adulti e due bambini, tutti morti.

La dinamica dell'incidente sull'A21.

Secondo quanto riferito dai pompieri il camion che trasportava sabbia avrebbe tamponato l'auto, che a sua volta avrebbe colpito il camion cisterna andato in fiamme. Il primo mezzo pesante, poi, ha finito la sua corsa schiantandosi a sua volta contro il tir. La cisterna ha così preso fuoco sviluppando una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Il conducente dell'autocisterna si è salvato saltando dal mezzo e riuscendo a scappare.

Indagine sulla dinamica.

Sul posto anche la polizia scientifica e il personale tecnico, che sono a lavoro per chiarire la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità. Domattina ci sarà un nuovo sopralluogo per tentare di ricostruire cosa è accaduto, analizzando i segni sulla strada e le vetture devastate dalle fiamme che ancora si trovano sulla sede stradale. Solo in serata sono stati recuperati i corpi carbonizzati delle vittime.

Autostrada A21 chiusa verso Brescia fino a domattina.

L'autostrada A21 resta chiusa in direzione Nord verso Brescia almeno fino a domattina. Per far intervenire l'elisoccorso l'autostrada in direzione opposta era stata chiusa al traffico e in coda la cisterna di un mezzo pesante ha preso fuoco; il fumo nero e denso e le fiamme hanno inizialmente complicato l'intervento dei soccorsi. Il ponte della Sp24 che collega Montirone e Poncarale, e a ridosso del quale si è sviluppato l'incendio è stat chiuso per verifiche strutturali, ma per il momento è stato dichiarato inagibili.