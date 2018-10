in foto: Dalla pagina Facebook "Comitato pendolari Gallarate – Milano"

Qualche preoccupazione questa mattina per i pendolari che si trovavano a bordo del treno regionale Trenord 10403 partito da Arona (in provincia di Novara) e diretto a Milano. Alle 8 il convoglio si è fermato alla stazione di Busto Arsizio e tutti i passeggeri sono stati fatti evacuare, dopo che all'interno delle carrozze si era sprigionato del fumo. Sono stati gli stessi passeggeri a chiamare i vigili del fuoco: il treno si è fermato precauzionalmente e i passeggeri hanno dovuto attendere un altro convoglio. Trenord ha successivamente spiegato che il fumo è stato provocato da un problema ai freni: l'impianto frenante di una delle carrozze sarebbe rimasto attivato durante la corsa e il conseguente attrito avrebbe fatto sprigionare il fumo che ha poi invaso le carrozze. Stando a quanto dichiarato da alcuni pendolari nel gruppo Facebook "Comitato pendolari Gallarate – Milano" il treno avrebbe iniziato a "fumare" già alla stazione di Gallarate. Lo stop sarebbe però avvenuto solo successivamente: nessuno è comunque rimasto ferito o intossicato. Il convoglio danneggiato è stato portato in deposito per essere riparato.

Il precedente a marzo di quest'anno

Non è la prima volta che i pendolari assistono all'inquietante spettacolo delle carrozze invase dal fumo: era già accaduto a marzo di quest'anno sul treno regionale Trenord 737 Mortara-Milano, partito alle 7.23 e che sarebbe dovuto arrivare nella stazione di Milano Porta Genova alle 8.13. Mentre il convoglio si trovava nelle campagne all'altezza di Gaggiano il fumo aveva iniziato a invadere l'ultima carrozza del treno, spostandosi poi anche sulla penultima. I passeggeri avevano azionato il freno d'emergenza ed erano usciti sui binari, sotto la neve, per respirare un po' d'aria fresca. Anche in quel caso il fumo era stato causato da un problema a un freno del treno.