Tanta paura ma nessuna conseguenza per i passeggeri del volo Easyjet U28184, che stamane è decollato dall'aeroporto di Milano Linate in direzione Londra Gatwick. Un fulmine ha infatti colpito l'apparecchio poco dopo il decollo, mentre sorvolava Busto Arsizio, ed è stato costretto così in maniera precauzionale ad atterrare nello scalo di Malpensa, dove i passeggeri sono stati trasferiti su un altro volo. A parte l'ovvio ritardo dovuto allo scalo inatteso ed allo spostamento dei passeggeri, non ci sono stati altri problemi, ed il volo è ripartito in direzione Londra Gatwick.

Lo ha spiegato Aeroporti Lombardi con una nota sulla propria pagina Facebook, dove ha spiegato l'evento, avvenuto attorno alle 9.30 di oggi. "Questa mattina il volo U28184 operato da Easyjet tra Milano Linate e Londra Gatwick Airport è stato colpito da un fulmine subito dopo il decollo ed è atterrato a Malpensa per precauzione", ha scritto nella propria nota Aeroporti Lombardi, "i passeggeri hanno poi proseguito da Malpensa a Londra con altro velivolo, ovviamente nessuna conseguenza a parte il ritardo inevitabile". Già qualche tempo fa vi era stato un episodio simile, su un volo EasyJet che da Milano Malpensa doveva raggiungere Napoli Capodichino, ma anche in quel caso venne colpito da un fulmine e "dirottato" a Catania, dove rimase diverse ore prima di ripartire. In quell'occasione, alcuni passeggeri avevano anche ripreso il tutto, comprese le urla di paura a bordo.