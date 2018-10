Momenti di paura a Vigevano, nel pavese, dove due persone a bordo di un'automobile poi risultata rubata non si sono fermate ad un posto di blocco, ed anzi sono scappate: nella loro fuga, hanno poi travolto prima una donna in bicicletta e poi causato un incidente. Il bilancio finale è di cinque feriti, di cui due gravi: i due a bordo dell'auto hanno poi tentato la fuga a piedi, con uno che è riuscito a far perdere le proprie tracce ed un altro arrestato.

I carabinieri avevano intercettato l'automobile rubata a Vigevano, in provincia di Pavia, nel centro di Zinasco Vecchio, sempre nel pavese. Ma le due persone a bordo della vettura, un'Audi, non si sono fermati ed anzi sono ripartiti a tutta velocità cercando di seminare i poliziotti. Nella loro folle corsa, i due hanno prima investito una sessantunenne di Zinasco Vecchio, che si trovava in bicicletta, poi hanno centrato una vettura che procedeva in sesto opposto e sulla quale viaggiava un uomo di quarantotto anni, risultato essere un cittadino lituano. I due sono rimasti feriti in modo grave e sono ora ricoverati in prognosi riservata. Complessivamente, i feriti sono stati in tutto cinque. Uno dei due occupanti dell'automobile in fuga è stato poi catturato mentre cercava di fuggire scavalcando un cancello: si tratta di un cittadino albanese. L'altro complice è invece ricercato tutt'ora, essendo riuscito a scappare.