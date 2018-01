Il caratteristico odore di gas nell'aria, l'evacuazione e qualche minuto di paura, poi fortunatamente rientrata. Una fuga di gas ha movimentato la mattinata degli studenti del liceo linguistico Primo Levi di San Giuliano Milanese, nell'hinterland di Milano. Poco dopo le 8, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, i vigili del fuoco, la polizia locale e diversi mezzi del 118 sono intervenuti al civico 48 di via Trieste, dove era stata segnalata una fuga di gas. A scopo precauzionale, tutti gli studenti che erano da poco entrati a scuola sono stati fatti evacuare. La perdita è stata identificata in pochi minuti e una squadra di operai della società del gas è già intervenuta per ripristinare il guasto. Dopo un rapido controllo sugli studenti e i docenti della scuola, le lezioni sono regolarmente riprese poco prima delle 9: nessuno è rimasto ferito né intossicato.

Il precedente una settimana fa in una scuola elementare di Melegnano.

È la seconda volta in pochi giorni che accade un episodio simile nel Milanese. Esattamente la scorsa settimana, lunedì 22 gennaio, una presunta fuga di gas era stata segnalata nei pressi di una scuola elementare di via Lazio a Melegnano. Anche in quella circostanza tutti gli alunni erano stati fatti evacuare a scopo precauzionale e alcuni di loro erano anche stati trasportati in ospedale per accertamenti. In realtà, però, non si era trattato di una fuga di gas, ma della fuoriuscita di una sostanza chimica da un'azienda vicina, che produce odorizzanti. L'emergenza era rientrata dopo alcune ore.