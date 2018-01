Allarme nel Milanese per una presunta fuga di gas che ha fatto scattare l'evacuazione di una scuola elementare. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi a Melegnano, nella scuola primaria che si trova in via Lazio. Sul posto ingente lo spiegamento di mezzi di soccorso dell'Azienda regionale emergenza urgenza, oltre a diverse squadre dei vigili del fuoco. Per precauzione i 270 bambini che frequentano l'istituto sono stati fatti evacuare. Diciassette bambini e bambine tra i 6 e i 9 anni sono stati portati negli ospedali della zona per accertamenti: hanno accusato lievi malori ma le loro condizioni non destano preoccupazioni.

Rientrata l'emergenza.

La segnalazione all'Azienda regionale emergenza urgenza è arrivata attorno alle 15.30, dopo che nella scuola primaria "Lazio" sarebbe stato avvertito un forte odore di gas. Immediatamente sono scattate le operazioni di soccorso: sul posto, al civico 3 di viale Lazio, sono intervenuti diversi mezzi del 118, tra cui otto ambulanze e un elicottero, oltre ai pompieri e ai carabinieri. L'emergenza è rientrata dopo alcune ore: a provocare l'odore di gas, come ha spiegato all'agenzia Ansa il sindaco Rodolfo Bertoli, è stata una manovra sbagliata di una ditta vicina alla scuola, che produce un odorizzante, cioè una sostanza che viene unita al metano per dargli odore. Non c'è stata dunque alcuna fuga di metano. L'odore della sostanza odorizzante è penetrato nella struttura scolastica, spingendo i bimbi a uscire: ma all'esterno era ancora più forte e ha causato qualche malore nei bimbi. Il primo cittadino ha comunque tranquillizzato la cittadinanza e i genitori: l'emergenza è rientrata e già domani le lezioni riprenderanno regolarmente. Il sindaco ha comunque annunciato che chiederà chiarimenti all'azienda produttrice della sostanza chimica.