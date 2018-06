Fuga di gas in piazza della Scala, a Milano: pompieri sul posto, area transennata

Allarme nel pomeriggio di oggi per una fuga di gas segnalata in piazza alla Scala, nel centro di Milano. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, che hanno transennato la zona e allontanato cittadini e turisti. La perdita è stata individuata in una tubatura esterna di un edificio tra Palazzo Marino, sede del Comune, e la Galleria Vittorio Emanuele II.