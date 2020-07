Tragedia sfiorata nell'hinterland di Milano per una fuga di gas che si è verificata nella notte a San Giuliano Milanese. Un'intera famiglia di quattro persone è rimasta intossicata e ha rischiato la vita. La più grave è una bimba di tre mesi, che è stata trasportata d'urgenza alla Clinica De Marchi insieme alla sua mamma.

Fuga di gas: intossicata una famiglia a San Donato Milanese

La bimba all'arrivo in ospedale stava molto male e i medici hanno dovuto ricorrere alla camera iperbarica. Madre e figlia sono state fortunatamente soccorse in tempo e non sarebbero in pericolo di vita. Un altro figlio, di due anni, e il padre, di 25, sono stati accompagnati per accertamenti al vicino ospedale di Melegnano (Milano), in codice verde.

Neonata di tre mesi curata in camera iperbarica, intossicato anche il fratellino di due anni

L'allarme è scattato nella notte tra sabato 4 e domenica 5 luglio in via Verdi 8, a San Giuliano Milanese. La famiglia, di origini peruviane, ha chiamato aiuto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per verificare la fuga di gas e mettere in sicurezza la struttura, oltre ai mezzi del 118 per i soccorsi. Nell'episodio sono rimaste coinvolte altre due persone. Si tratta di un uomo di 49 anni e una donna di 47, anch'essi peruviani, portati al Policlinico per accertamenti.

Monossido di carbonio: messi i sigilli a una caldaia

Dopo le verifiche portate a termine in collaborazione con i tecnici dell'Ats e con i carabinieri, i vigili del fuoco hanno posto i sigilli a una caldaia murale presente nell'appartamento dove si è verificato l'incidente, che poteva costare la vita a tutto il nucleo familiare.