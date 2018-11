in foto: La fuga di gas e l’intervento dei vigili del fuoco

Paura a Rho, nell'hinterland di Milano. Una fuga di gas si è verificata nel primo pomeriggio di oggi in via Livello, vicino al centro storico della cittadina. Un palazzo di sei piani che si affaccia sulla strada è stato fatto evacuare completamente dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e quelli di Rho, intervenuti sul posto per cercare di riparare la fuga. Non è ancora stata comunicata la causa dell'inconveniente: al momento non si segnalano comunque persone rimaste ferite. Almeno una decina i residenti dello stabile costretti ad abbandonare in fretta e furia i propri appartamenti.