in foto: L’intervento dei vigili del fuoco (Foto Vv.ff)

Paura nel pomeriggio di oggi a Milano, in zona San Siro, a causa di una grossa fuga di gas. L'episodio al civico 6 di via Albertinelli, vicino alla fermata metro Segesta, sulla linea lilla. Durante gli scavi per alcuni lavori è stato danneggiato un tubo del gas: l'episodio ha provocato la fuoriuscita della sostanza, che ha creato molta preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno fatto evacuare per precauzione tre palazzine e transennato la strada. Non si segnalano al momento persone rimaste intossicate dal gas. L'intervento per mettere in sicurezza la tubazione è ancora in corso e sta causando qualche disagio anche ai mezzi pubblici. Come riporta Atm, infatti, per consentire le operazioni i tram della linea 16 in direzione Axum- San Siro M5 che transitano nella via si fermano alla fermata della M1 De Angeli. Nella tratta interrotta sono stati attivati autobus sostitutivi.