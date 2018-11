in foto: L’intervento dei vigili del fuoco (LaPresse)

Un intero palazzo è stato evacuato questa mattina a Milano, in via Ponzio, a causa di una fuga di gas. L'episodio è avvenuto pochi minuti prima delle 9 in un palazzo di cinque piani che si trova al civico 81. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco e ambulanze del 118. Il palazzo è stato fatto evacuare per precauzione dai pompieri che nel frattempo hanno lavorato per individuare e riparare la fuga di gas, sulle cui cause sono in corso accertamenti. Due persone anziane, un uomo di 81 anni e una donna di 90, sono state assistite sul posto dal personale paramedico del 118: sono comunque in buone condizioni e non è stato necessario il trasporto in ospedale. Attorno a mezzogiorno la situazione è tornata alla normalità e i residenti del palazzo che si trova in zona Città studi sono potuti rientrare nelle proprie abitazioni.