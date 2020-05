Sono i frontalieri dell'amore, quelli che si sono trovati improvvisamente separati dai propri cari, congiunti o affetti che dir si voglia, e che, a causa dell'emergenza sanitaria, non possono ancora rivederli. A dividerli infatti c'è un confine di Stato, quello tra la Svizzera e l'Italia, che nonostante l'allentamento delle misure restrittive e l'inizio della Fase 2 non ha però mutato la situazione per chi come loro ha un amore oltre confine. Secondo quanto previsto dal decreto del governo dello scorso 26 aprile i ricongiungimenti possono avvenire solo all'interno della propria regione, nemmeno tra regioni diverse, per cui è da escludere che possano esserci quelli tra Stati differenti.

La Svizzera ha accettato di far ricongiungere famigliari e fidanzati ma l'Italia dice no

Un problema che non sembra essere di uno ma di tanti come racconta a Fanpage.it Marcella Gusmaroli che ha deciso di condividere la sua storia per dar voce a un disagio che accomuna tante persone tanto da fondare un gruppo Facebook che li riunisce tutti: "La mia storia é semplice: vivo a Milano e da 3 anni sono fidanzata con un ragazzo residente nel Luganese e che vedevo sempre ogni weekend. Dall'8 marzo non ci vediamo e non sappiamo quando potremo farlo. Sia io che molte altre persone che si trovano nella mia stessa situazione si stanno domandando come mai uno stato come la Svizzera di fatto capisca la problematica e cerchi in tutto e per tutto di accontentare tutti, mentre l'Italia no – spiega Marcella – a seguito di una petizione, la confederazione Svizzera ha accolto la richiesta di tantissime persone che oltre all'amore hanno anche genitori, nonni, parenti in Italia, concedendo loro dall'11 maggio di recarsi in Svizzera a trovare i propri cari".

I lavoratori frontalieri possono entrare in Svizzera, perché noi no?

E mentre da un lato la Svizzera si è adoperata per concedere alle coppie distanti di potersi incontrare, dall'altra l'Italia sembra rispondere con un nulla di fatto alle pressanti richieste di chi attende di poter rivedere i propri affetti: "Come coppie non ci capacitiamo di come 70.000 lavoratori frontalieri possano entrare in Svizzera, mentre noi, la minoranza con affetti in Svizzera veniamo considerati come gli untori, quando di fatto vorremmo incontrare solo una persona. La stessa cosa purtroppo la vivono i residenti in Ticino, che per nessun motivo (nonostante abbiano la cittadinanza italiana) possono recarsi in Italia".

In Italia nessun ricongiungimento anche tra chi vive in regioni diverse

Sono in molti a lamentare le falle dei decreti del governo italiano proprio rispetto alle nuove norme sui ricongiungimenti tra famigliari e fidanzati che non tengono conto di chi magari risiede in comuni vicini ma di regioni diverse, o di chi ha mariti o mogli che lavorano in altre regioni e che non vedono da mesi. O di chi appunto ha fidanzati in altri Stati in cui però nella quotidianità lavorativa è consentito il libero accesso. s come nel caso dei familiari o congiunti residenti in paesi vicini ma in regioni diverse: "Teniamo duro, siamo forti e l'amore reciproco è ciò che ci fortifica ovviamente. Del resto però, vorremmo davvero che si sblocchi qualcosa – continua Marcella – fa male vedere l'indifferenza di molte persone anche a capo del nostro governo. Parlo di indifferenza perché purtroppo nessuno ne parla o prende in considerazione l'idea che forse l'amore è più importante di qualsiasi altra cosa".