in foto: Treno deragliato vicino Lodi – foto vigili del fuoco

Circolazione dei treni sospesa sulla linea alta velocità tra Milano e Bologna a causa del treno deragliato questa mattina nei pressi della stazione di Livraga, nel Lodigiano, che ha provocato almeno due morti e decine di feriti. L'incidente ha provocato ritardi su tutta la linea e disagi.

Treno deragliato, circolazione bloccata e ritardi fino a 60 minuti

Dalle 5.30 di questa mattina il traffico ferroviario è fermo sulla linea dei Frecciarossa 9595 Milano-Salerno, per permettere l'intervento dei soccorritori, dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Tutti i treni, in entrambe le direzioni, sono stati instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza e, secondo quanto riferito da Rfi (Rete Ferroviaria Italiana), viaggiano con ritardi fino a 60 minuti.

Ritardi e treni cancellati

Trenitalia ha reso noto i treni che sono stati cancellati a causa dell'incidente.

FR 9613 Milano Centrale (8:30) – Roma Termini (11:40): passeggeri con FR 9523 Milano Centrale (9:10) – Napoli Centrale (14:13)

FR 9620 Roma Termini (9:20) – Milano Centrale (12:30): passeggeri diretti a Bologna con FR 9308 Napoli Centrale (7:58) – Torino Porta Nuova (14:20) e diretti a Milano con FR 9622 Napoli Centrale (8:25) – Milano Centrale (13:00)

FR 9617 Milano Centrale (9:30) – Roma Termini (12:40): passeggeri con FR 9527/9529 Milano Centrale (10:20) – Salerno (16:06)

FR 9624 Roma Termini (10:20) – Milano Centrale (13:35): passeggeri con FR 9626 Roma Termini (10:50) – Torino Porta Nuova (15:10)

Tutti gli aggiornamenti e le informazioni su ritardi, cancellazioni e orari dei treni nella giornata di oggi, giovedì 6 febbraio, sono disponibili sul sito.

Frecciarossa deragliato, chi sono le due vittime e le condizioni dei feriti

Nell'incidente hanno perso la vita due persone, entrambi macchinisti al lavoro sul treno, e una trentina di persone sono rimaste ferite. Sono state soccorse tutte in codice verde e giallo. Una persona è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Cremona. L'unico ferito in condizioni più gravi è un pulitore delle ferrovie, quelli che si trovano generalmente a bordo dei treni Av a disposizione dei passeggeri. L'uomo, secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine sul posto, non sarebbe comunque in pericolo di vita.