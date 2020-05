in foto: Le Frecce Tricolori in piazza Duomo a Milano (foto Fanpage.it)

È iniziato oggi il giro d'Italia delle Frecce Tricolori dell'Aeronautica Militare: come da programma le prime città a essere sorvolate sono state Milano e Codogno, oltre ai comuni dell'ex "zona rossa" del Lodigiano dove tutto è iniziato lo scorso febbraio. Uno spettacolo che ha portato migliaia di cittadini ad alzare lo sguardo al cielo lunedì 25 maggio col passaggio intorno alle 11 delle amate pattuglie acrobatiche.

Frecce Tricolori a Milano e Codogno: lo spettacolo nei cieli lombardi

I cieli si sono così riempiti dei colori della bandiera italiana in quello che quest'anno è stato un omaggio alle vittime del Covid-19 e in particolare un ringraziamento a tutti gli operatori impegnati nella lotta alla pandemia. Non è prevista però nessuna acrobazia dei dieci aerei, ma solo un passaggio in formazione sui cieli della cittadina lombarda con un striscia bianco, rossa e verde. L'iniziativa – che ha il patrocinio della Presidenza della Repubblica e del Ministero della Difesa – fa parte del calendario di celebrazioni per la festa della Repubblica. In programma c'è il sorvolo di tutte le regioni italiane da parte delle Frecce Tricolori (toccandone tutti i capoluoghi nell’arco di 5 giorni) prima del 2 giugno.

L'epidemia in Lombardia

La Lombardia rimane la regione più colpita dall'epidemia, con oltre 87mila casi accertati e quasi 16mila morti. Le aree che più hanno sofferto per numero di vittime e contagiati sono quelle di Milano (oltre 22mila casi), Bergamo (oltre 12mila casi), Brescia (oltre 14mila), ma anche Lodi (circa 3.400) e Cremona (oltre 6.300). Dopo la riapertura del 18 maggio a preoccupare sono gli assembramenti che si sono formati nei centri della grandi città, da Milano e Brescia e Bergamo. I sindaci e il governatore Fontana minacciano di ricorrere a nuove misure restrittive.