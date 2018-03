in foto: Francesco Rota Notari

Francesco Rota Nodari era un alpinista esperto, 41 anni originario di Scanzorosciate (Bergamo), è morto ieri in Valle Camonica precipitando per 500 metri a Ono San Pietro. Lo sportivo, conosciuto come ‘Franz', aveva scalato tutte le vette più alte d'Europa ed espugnato alcune tra le montagne più impegnative del mondo. Di mestiere ingegnere, alpinista per passione, si era trasferito a Verona per lavoro.

Da quanto si apprende Francesco è caduto sulla strada che porta a Cima Bacchetta, ad un'altitudine di circa 2549 metri, lungo quello che è noto come il ‘Sentiero della Felicità'. Il corpo dell'alpinista è stato recuperato non senza difficoltà dai soccorsi, intervenuti in alta quota con un elicottero. Le operazioni sono state rese ancora più difficili dalle condizioni meteorologiche. Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente, con lui si trovava un'altra esperta scalatrice di 57 anni, che ha dato l'allarme e sarà ascoltata: da quanto ha raccontato il suo compagno di cordata è precipitato per il cedimento di un chiodo.