"Forza Brescia, non molliamo!". È il messaggio di incoraggiamento contenuto in video circolato sui social e diventato virale in cui decine di bresciani sostengono la loro città in lotta con l'epidemia di coronavirus. "Siamo un gruppo di ragazzi che ha deciso di creare un video motivazionale per affrontare con positività il brutto momento che sta attraversando la Lombardia e in particolare la Provincia di Brescia", è il commento al video, diffuso su Facebook sulla pagina del comune di Cazzago San Martino. Sono oltre 8mila i casi confermati in provincia di Brescia, centinaia di persone hanno perso la vita.

Coronavirus, il video di incoraggiamento per Brescia

"In questo video abbiamo voluto manifestare tutta la forza che noi Bresciani ci stiamo mettendo in questo difficile momento per non arrenderci al virus", spiegano gli autori. Nella clip scorrono i contributi di famiglie, lavoratori, giovani, anziani, bambini. Tutti con un messaggio di speranza: "Non molliamo, anche se ci sono tante perdite e tanto dolore tutto questo passerà", è la riflessione di una ragazza. "Vogliamo ringraziare tutti i medici, gli infermieri e i volontari che in questo momento stanno donando la loro vita per salvare la nostra", spiega un'altra giovane. "Pensiamo positivo, non perdiamo il sorriso, non abbassiamo la guardia e aiutiamo chi ha bisogno", è l'incoraggiamento di un vigile del fuoco. C'è chi fa appello alla tempra della gente bresciana: "Sacrificio e resistenza sono nel nostro Dna, noi non molliamo". Dagli agricoltori sul trattore ai tifosi allo stadio, dai bimbi ai nonni, per tutti l'urlo è lo stesso: "Forza Brescia, non mollare, andrà tutto bene".