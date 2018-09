Le forti raffiche di vento in Lombardia hanno creato grossi disagi ai pendolari che utilizzano la linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio. Il vento ha infatti provocato la caduta di alberi e piante sulla linea elettrica fra Colico e Delebio e fra Colico e Novate, tra le province di Sondrio e Lecco. Di conseguenza la circolazione sulla linea è rimasta interrotta per circa un'ora: l'interruzione, come comunicato da Rete ferroviaria italiana, è iniziata alle 9.55. Trenord ha attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Colico e Chiavenna. Poco dopo le 11 la circolazione fra Colico e Delebio, sulla linea Lecco-Tirano, è stata riattivata. I treni, come riporta Rfi, "hanno registrato ritardi medi di 15 minuti, con punte massime fino a 60 minuti, mentre due convogli sono stati limitati nel percorso". Sulla linea Colico-Chiavenna è ancora in funzione il servizio sostitutivo con autobus: non sono infatti stati rimossi ancora tutti gli ostacoli e in tal senso prosegue il lavoro delle squadre tecniche di Rfi per ripristinare la regolare circolazione ferroviaria in sicurezza. Come annunciato dalle previsioni meteo, da questa settimana in Lombardia, come in tutto il Centro-Nord, sembra essere arrivato l'autunno: forti raffiche di vento stanno portando masse d'aria fredda sulla regione, provocando anche il crollo delle temperature. Per tutta la settimana le giornate si prospettano soleggiate, senza fenomeni atmosferici di rilievo: ma il forte vento, come si è visto, ha già creato disagi.