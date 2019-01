in foto: Immagine di repertorio

Ha solo tre anni la bambina rimasta ferita questo pomeriggio a Foppolo, nella Bergamasca, durante un pomeriggio sulle piste da sci. La bimba stava percorrendo la K2 1, nota pista di bob, in compagnia della famiglia: ancora da chiarire la dinamica dell'incidente sulla quale stanno indagando i carabinieri giunti immediatamente sul posto, ma secondo una prima ipotesi la piccola sarebbe rimasta coinvolta in un violento scontro con un'altra persona, un uomo di 33 anni probabilmente intento a sciare in quel momento. Sul luogo sono giunte immediatamente due ambulanze a un'automedica: l'uomo è giunto in ospedale in codice giallo mentre la bambina è stata portata d'urgenza al pronto soccorso in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Martedì un altro incidente sulle piste: ferito un bimbo

Solo martedì pomeriggio un incidente simile sempre a Foppolo aveva visto il coinvolgimento di un bambino di 7 rimasto ferito durante un pomeriggio di sci, e trasportato dall'elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Erano da poco trascorse le 14.30 quando i paramedici del 118 sono stati avvertiti del ferimento del piccolo lungo gli impianti sciistici. Mentre è di poco fa la notizia della morte della bambina di 9 anni sulle piste da sci di Sauze d’Oulx, in alta Valle di Susa: la piccola, in compagnia del padre, avrebbe perso il controllo degli sci andando così a sbattere con la testa contro una barriera frangivento, prima di finire fuori pista. Le ferite riportate sono state troppo gravi e la bambina è morta poco dopo l'impatto.