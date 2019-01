Era a bordo di un bob in compagnia del padre la piccola di 3 anni rimasta ferita durante un incidente avvenuto mercoledì pomeriggio sulle piste di Foppolo, nella Bergamasca. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto ma secondo una prima ricostruzione i due si sarebbero ribaltati con il bob che procedeva ad elevata velocità lungo la pista di bob K2 1 della nota località turistica dell’Alta Valle Brembana. Padre e figlia fortunatamente non hanno riportato ferite gravi e dopo essere stati medicati dai soccorritori del 118 giunti sul luogo con un'ambulanza e un'automedica sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice giallo per ulteriori controlli.

Martedì un altro incidente sulle piste: ferito un bambino di sette anni

Un incidente che segue quello avvenuto martedì pomeriggio quando un bambino di 7 anni è rimasto coinvolto di un incidente simile sempre a Foppolo. Il piccolo è stato trasportato d'urgenza dello stesso ospedale di Bergamo a bordo di un elisoccorso: anche in questo caso le dinamiche sono ancora da chiarire. Oltre che a Foppolo, anche a Caroma, sulla pista da bob era caduto un ragazzino di 13 anni, portato anche lui all’ospedale cittadino per essere medicato. Fortunatamente nessuno si era ferito in modo serio, tutti codici gialli e verdi. Mentre sempre ieri ma in Val di Susa, sulle pista da sci di Sauze d’Oulx, una bambina di 9 anni è morta dopo aver sbattuto la testa contro una barriera frangivento. Le ferite riportate sono state troppo gravi e la bambina è morta poco dopo l'impatto.