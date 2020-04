in foto: (Foto Fb: Attilio Fontana)

Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha riabbracciato, per modo di dire, ovviamente, Guido Bertolaso dopo che questi ha sconfitto il Coronavirus. Il consulente della Regione, ex capo della Protezione civile, è stato ricoverato a lungo all'ospedale San Raffaele di Milano proprio mentre si stavano ultimando i lavori per l'ospedale da campo in Fiera Milano, poi rivelatosi un flop.

Mascherine indossate male, Fontana la tiene con la mano

Il governatore lombardo ha annunciato ai suoi follower che Bertolaso è tornato e con cui si è intrattenuto questa mattina, martedì 14 aprile, per "fare il punto della situazione in vista degli innovativi test epidemiologici", la cui partenza è fissata al 21 aprile. "Bentornato Guido!", ha scritto Fontana allegando una foto in cui li immortala a colloquiare. Ma, proprio questo scatto, commentato da migliaia di utenti Facebook, mostra che entrambi non indossano a dovere le mascherine. A dare uno sguardo maggiormente attento alla foto, si nota infatti che Bertolaso ha solo la bocca coperta dalla mascherina, lasciando libere le narici di respirare l'aria senza alcun filtro. Per scovare la difficoltà di Fontana di indossare il dispositivo di sicurezza individuale, invece, bisogna aguzzare la vista. C'è un piccolo dettaglio che lo fa "scoprire", ovvero la mano sinistra con cui regge la mascherina. Ad una prima occhiata parrebbe che il governatore si possa star grattando il viso, ma a guardare bene si nota che l'estremità superiore della sua mascherina non è dotata di elastico da far girare intorno alla testa, mentre quello inferiore è al suo posto. Ciò significa che il presidente Fontana stava sorreggendo la mascherina manualmente, con la mano "pericolosamente" vicina al viso e agli occhi, come bisognerebbe evitare di fare per evitare il rischio contagio. Infine, i due non sembrano rispettare la distanza minima di sicurezza di un metro e mezzo…