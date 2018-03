Scene di ordinaria follia ieri pomeriggio nel pieno centro di Milano, all'angolo tra via Cardinal Federico e via delle Asole. Un uomo di 34 anni, di professione barista, ha investito di proposito con la sua auto un commerciante ambulante con il quale, poco prima, aveva litigato per motivi di viabilità. Il 34enne, in evidente stato di alterazione, ha provato a investirlo una seconda volta tra lo sconcerto dei presenti. Ha però travolto una ragazza di 30 anni che stava cercando di soccorrere il ferito. Alla fine il conducente dell'auto è stato bloccato da alcuni poliziotti del commissariato Centro, liberi del servizio, che avevano assistito alla scena. Il 34enne è stato arrestato e posto ai domiciliari: dovrà rispondere di tentato omicidio.

La scena ripresa dalla telecamera di un negozio.

L'episodio è avvenuto in una delle vie strette che si trovano vicino alla Biblioteca Ambrosiana e alla chiesa di San Sepolcro, in quello che è considerato il vero centro geografico della città. Tutta la scena è stata ripresa da una telecamera di un negozio: nelle immagini si vede l'auto del barista tornare indietro in retromarcia per far passare il commerciante ambulante, che vendeva street food su un triciclo. In precedenza l'ambulante aveva chiesto al barista di spostare l'auto perché non riusciva a passare: tra i due ci sarebbe stato uno scambio di battute. Il commerciante, dopo aver svoltato in via delle Asole con il suo triciclo, sembra rivolgersi ancora una volta al barista e gli va incontro. A quel punto il 34enne accelera e travolge l'ambulante, che dopo essere finito sul cofano dell'auto cade a terra. Il 34enne torna in retromarcia una seconda volta e prova di nuovo a ripartire, sfiorando di nuovo l'ambulante e colpendo invece la ragazza. Poi l'uomo alla guida ingrana ancora una volta la retromarcia, pronto a prendere la rincorsa per un nuovo tentativo di investimento. Provvidenziale a questo punto l'intervento dei poliziotti del commissariato Centro, che si trova proprio nelle vicinanze del luogo dell'investimento. Nessuna tra le persone investite avrebbe fortunatamente riportato gravi traumi.