Attimi di follia e tensione, nella notte, al Pronto Soccorso dell'ospedale di Cinisello Balsamo, nella provincia di Milano, dove una giovane coppia ha improvvisamente aggredito il personale sanitario. Stando a quanto si apprende, un medico e quattro infermieri sono rimasti feriti, spintonati e presi a calci da un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 21 anni, entrambi nati in Italia ma originari del Marocco. I due sono arrivati in ospedale dopo essere rimasti vittime di un'aggressione: probabilmente sotto effetto di sostanze stupefacenti, senza attendere il loro turno, sono piombati in sala visite e hanno cominciato a malmenare il personale sanitario.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno bloccato la coppia: entrambi sono stati denunciati per aggressione e minaccia a pubblico difficile, lesioni personali e interruzione di pubblico servizio. I militari dell'Arma stanno indagando anche sull'aggressione dei quali i due ragazzi sarebbero rimasti vittime. Il medico e i quattro infermieri aggrediti sono stati medicati dai colleghi: per loro ferite giudicate guaribili dai quattro ai nove giorni.