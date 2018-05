in foto: (Immagine di repertorio)

Un uomo di 57 anni è ricoverato al Policlinico di Milano in gravi condizioni, dopo essere stato aggredito con una mazza da baseball. Il motivo alla base della brutale aggressione, avvenuta all'alba di oggi a Milano, sarebbe un banale incidente stradale: il 57enne, mentre era alla guida della sua auto, avrebbe urtato lo specchietto di un'altra vettura in fase di sorpasso. Il conducente dell'altra auto, un 64enne, ha inseguito il 57enne per un centinaio di metri, lo ha costretto a fermarsi ed è poi sceso dalla sua vettura armato della mazza, con la quale ha colpito il 57enne.

La scena, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificata pochi minuti dopo le 6 in via Virgilio Ferrari, tra via Ripamonti e via Selvanesco, alla periferia sud di Milano. Ad assistere all'episodio un agente della polizia locale libero dal servizio, che è riuscito a bloccare subito l'aggressore. Sul posto sono intervenuti i colleghi del vigile urbano e i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure al 57enne e lo hanno poi portato al Policlinico di Milano. L'uomo è stato soccorso in codice giallo: le sue condizioni sarebbero gravi, anche se non si conosce ancora la prognosi. L'aggressore è risultato essere un incensurato: la sua posizione è al vaglio della polizia locale.