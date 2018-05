Paura per una donna, nella serata di ieri, in via Mompiani a Milano: la donna, al culmine dell'ennesima lite con il compagno, è stata picchiata dall'uomo, arrestato poi dalla polizia con l'accusa di maltrattamenti. Nel corso di un'accesa discussione l'uomo, un 30enne originario dell'Ecuador, ha cominciato a distruggere l'appartamento nel quale vive insieme alla donna, una 23enne di origine brasiliana e, non contento, ha cominciato a malmenarla: la violenza è avvenuta davanti al figlio della coppia, un bimbo di soli 11 mesi.

La donna, per sfuggire alla furia dell'uomo, è scappata in strada, dove ha allertato le forze dell'ordine e ha atteso l'arrivo degli agenti della Polizia di Stato che, giunti sul posto, hanno bloccato e il 30enne ecuadoriano, che aveva precedenti penali. Agli agenti intervenuti la donna ha rivelato di essere stata minacciata e malmenata già diverse volte in precedenza.