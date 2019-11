"Ora unisciti al grande branco e corri libera, sgroppa e galoppa ‘duro' come piaceva a te". Il nucleo cinofilo da soccorso "Argo" di Fiorano al Serio, in provincia di Bergamo, ha dato l'addio a Greta, campionessa dei cani da soccorso, impegnata nella sua carriera in tante operazioni di salvataggio, tra cui quelle tra le macerie del terremoto di Amatrice.

Fiorano al Serio: il nucleo cinofilo da soccorso dà l'addio a Greta

"Ciao Greta, sei stata un eccellente cane del nucleo cinofilo da soccorso, con te ha avuto inizio un nuovo cammino formativo, una svolta nella storia del nostro nucleo. Hai vissuto bene i tuoi non lunghissimi anni accanto al tuo conduttore Katia, eravate il perfetto ritratto dell'unità cinofila, quella che noi Alpini siamo usi definire una "bestia" unica con sei zampe un naso un cervello ed un cuore a disposizione di chi ne ha bisogno", ha scritto su Facebook Giovanni Martinelli, coordinatore nazionale delle unità cinofile da soccorso degli Alpini.

Campionessa dei cani da soccorso degli Alpini

"Sei stata il campione 2016 dei cani da soccorso degli Alpini e… un pò di arie te le davi per questo", prosegue il messaggio di addio a Greta, "voglio ricordarti non negli ultimi pochi mesi di difficoltà, dove con tenacia hai lottato per uscire dalla crisi, ma nel lavoro dove sempre davi il meglio di te con cuore generoso, quel cuore che stamattina ha atteso che Katia uscisse di casa per smettere di battere, facendogli cosi un ultimo regalo, risparmiandole una scelta dolorosa e difficile. Come tutti i cani resterai per sempre nel cuore del tuo conduttore e un pezzetto anche nel mio".