Truffa da oltre duecentomila euro a Legnano, in provincia di Milano. Due uomini sono riusciti con l'inganno a introdursi nell'abitazione di un pensionato di 89 anni, portandogli via soldi e buoni fruttiferi postali per un valore totale di 204mila euro. I due si sono finti uno vigile urbano e l'altro un tecnico dell'acqua. Il primo, per risultare più credibile, a quanto pare indossava anche un cappello del corpo di polizia locale. I due truffatori, grazie alla loro parlantina e al travestimento, hanno convinto l'anziano ad aprire loro la porta di casa e farli entrare nell'abitazione. Poi gli hanno prospettato la necessità di effettuare degli urgenti lavori nel condominio per evitare che la sua casa riportasse gravi danni. La vittima del raggiro si è lasciato convincere e ha consegnato loro tutto il denaro che aveva in casa, oltre ai buoni postali che costituivano i suoi risparmi. Poi i truffatori se ne sono andati.

Solo a quel punto l'89enne ha chiamato il figlio per raccontargli quanto accaduto: il figlio ha subito avvertito i carabinieri ed è riuscito se non altro a bloccare l'erogazione dei buoni postali. Adesso i carabinieri della compagnia di Legnano indagano sulla vicenda, nella speranza di riuscire a individuare i due truffatori: il rischio è che i malviventi possano trovare nuove vittime da raggirare.