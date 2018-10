Le truffe agli anziani sono uno dei reati più odiosi. L'ultima, almeno di quelle che poi finiscono sui media (perché purtroppo a volte le vittime affrante non denunciano), risale a ieri mattina. Una donna di 84 anni, residente a Boltiere, nel Bergamasco, è stata raggirata da due truffatori. La vicenda è riportata dalla testata "L'Eco di Bergamo": con una scusa i due, uno vestito da tecnico del gas e l'altro da vigile urbano, si sono fatti aprire la porta di casa dall'anziana, in via Garibaldi. Le hanno detto che nel suo appartamento c'era una fuga di gas e sono così entrati nell'abitazione. In quel momento la figlia dell'84enne, che vive con la madre, era al lavoro. Mentre uno dei due truffatori faceva finta di controllare il contatore del gas, l'altro è riuscito a convincere l'anziana – non è ancora stato chiarito come – a farsi consegnare le chiavi della cassaforte: l'ha poi aperta e svuotata, arraffando gioielli per migliaia di euro. Poi è uscito assieme al complice e si è allontanato dall'abitazione. Una vicina di casa, allarmata dai cani che abbaiavano, è riuscita a prendere il numero di targa della vettura – una Golf – a bordo della quale i due si sono allontanati. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Treviglio, che hanno escluso che l'anziana possa essere stata narcotizzata dai due truffatori: probabile che nella concitazione del momento sia entrata in confusione, non riuscendo a opporsi alle richieste dei due, che lei immaginava fossero effettivamente dei pubblici ufficiali.