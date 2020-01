in foto: Immagine di repertorio

È avvenuto poco prima delle 3 il terribile incidente lungo la ex Statale dei Giovi, a Socco di Fino Mornasco, in provincia di Como, nella quale ha perso la vita un uomo e altre tre persone sono rimaste ferite. Nello schianto, avvenuto all'altezza dell'azienda Mafil Nuova, sono rimasti coinvolti un'auto e un furgone: sul posto sono giunti in pochi minuti i soccorritori del 118 con un'automedica e tre ambulanze, dalla Croce Rossa di Grandate, dalla Croce Verde di Fino Mornasco e dalla Croce Azzurra di Como. Poco dopo sono accorsi anche i vigili del fuoco e i Carabinieri di Cantù.

Feriti due ragazzi di 24 e 26 anni

Purtroppo però nonostante il tempestivo intervento del personale medico, per una delle persone coinvolte nell'incidente non c'era ormai nulla da fare: la vittima le cui generalità non sono ancora state diffuse, ma residente nel Pavese, è stato soccorso in condizioni critiche e dopo essere stato sottoposto a manovre di rianimazione sul posto è stato trasportato in ospedale a Cantù. Poco dopo è stato dichiarato morto dai medici. Gli altri tre feriti sono un uomo di 55 anni, sempre del Pavese che ha subito un trauma al torace ed è stato trasportato in nosocomio in codice verde, una ragazza di 24 anni di Biassono e un ragazzo di 26 anni di Gussago, rimasti feriti in maniera meno grave e per questo condotti in ospedale in codice verde. Sulla dinamica dell'incidente al momento non ancora chiara indagano i militari che hanno effettuato i rilievi utili alla ricostruzione di quanto accaduto.