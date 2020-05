Ricercato con una condanna a 9 anni di carcere da scontare, camminava in strada con mascherina sul volto sperando di non farsi riconoscere. Un uomo di 53 anni, di origini campane ma residente nel Milanese, è stato fermato ieri dalla polizia a Novara per un normale controllo sui rispetto dei decreti anti coronavirus. Quando gli agenti si sono avvicinati, ha prima tentato di fuggire, poi ha mostrato un'autocertificazione e alla fine ha ceduto: "Finiamola qua, sono un latitante".

L'uomo, N.G. di 53 anni, era destinatario di un provvedimento emesso dal Tribunale di Milano nel marzo di quest'anno, ma si era reso irreperibile. Si trovava a Novara nel quartiere Sant'Agabio, con una mascherina sul viso e un berretto scuro, si aggirava vicino a un ufficio postale. Dopo il controllo e l'ammissione, i poliziotti hanno verificato che l'arrestato aveva numerosi precedenti penali e di polizia fin dal 2005. Tra le altre cose, si era reso responsabile di furti di auto e rapine a mano armata commesse in diverse banche della provincia di Milano. Inoltre era stato arrestati per associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

A Milano e provincia nella giornata del 1 maggio le forze dell'ordine hanno controllato 9.827 persone, ne hanno sanzionate 251. Sono 12 le denunce false attestazioni o dichiarazioni a pubblico ufficiale. La Prefettura di Milano ha messo in moto un massiccio sistema di controlli per il weekend della Festa dei lavoratori per verificare il rispetto delle ordinanze e dei decreti che impongono misure di distanziamento e limitazioni per limitare la diffusione del covid-19. Gli esercizi pubblici controllati sono stati 2.928, si legge in una nota dell'autorità di sicurezza, con 8 titolari denunciati. Il territorio milanese rimane quello con il maggior numero di nuovi casi di coronavirus: