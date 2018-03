in foto: (Immagine di repertorio)

Un colpo di pistola risuonato di prima mattina nella caserma, ancora non entrata nel pieno delle attività. Questo quanto alcuni militari della guardia di finanza di stanza nella caserma di Gaggiolo, in provincia di Varese, hanno sentito attorno alle 7.30. Dopo qualche minuto si è compresa la provenienza dello sparo e si sono delineati i contorni di una tragedia: un loro collega si è infatti suicidato, sparandosi con la pistola d'ordinanza. Immediata la richiesta d'aiuto al 118: l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato nella caserma che si trova in via Lugano, al confine con Cantello, due ambulanze e un'automedica. Per il finanziere, però, non c'era ormai più niente da fare: è morto sul colpo. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota: secondo l'Areu si tratta di un uomo di 50 anni. Non si conoscono neanche le motivazioni che lo hanno spinto al gesto estremo. Si indaga per cercare di individuare eventuali lettere d'addio o per risalire alle cause, sicuramente complesse e probabilmente conosciute solo dal 50enne, che lo hanno spinto a suicidarsi.