GUIDARE NON È UN DIRITTO, È UNA RESPONSABILITÀ!!😡 Oggi speravo di divertirmi alla @gentlemansride con i miei amici @riccardopozzoli @fabioattanasio (ci rifaremo!!) ,ma un auto che non dava la precedenza mi ha tagliato la strada ! Risultato polso ingessato e grossa botta/ematoma diciamo sotto il bacino! Qualcuno mi ha detto… "sei stato fortunato!" E io: " SI" . Ma a dire la verità non mi è andata bene! Io ero in moto ,passavo con il semaforo verde e non mi sento fortunato ad essere stato preso da un auto! Sicuramente poteva andare peggio, quello si ,molto peggio e qui dico che mi è andata bene🙏 ma fortunato no! Ragazzi 1000 occhi in strada SEMPRE perché potete farvi male ma sopratutto FARE MALE! 💥 #sicurezza #strada #no #stop #safe #motorbike #life #tnks #prontosoccorso #milano

A post shared by Filippo Magnini (@filomagno82) on Sep 30, 2018 at 10:16am PDT