Il caffè da asporto nei bar finalmente riaperti, ma anche l'aperitivo take away da consumare a casa. Gruppi di amici sulle panchine a distanza di sicurezza, ciclisti con le mascherine, coppie sedute ai tavoli separate da barriere di plexiglas. Il centro di Milano sta scoprendo una "nuova normalità" nei primi giorni della fase due dell'emergenza coroanvirus. La prima parziale riapertura delle attività commerciali, pur con molte limitazioni, fa riscoprire ai milanesi alcuni piccoli piaceri dopo due mesi di lockdown totale. Così la metropoli inizia a rianimarsi.

Caffè da asporto e tavoli con le barriere: i bar del centro di Milano provano a ripartire

Il caffè da asporto è una delle novità più apprezzate a Milano. Nelle prime due giornate di riapertura davanti a molti bar si sono formate file di persone in coda. Segnali incoraggianti anche per ristoratori, dopo settimane di perdite e incertezza. "Il paradosso è che quando esco fuori vorrei ci fosse molta meno gente in giro, perché fa paura una nuova ondata di contagi. Poi dietro il bancone penso che vorrei più clienti" ha spiegato all'Ansa Marco, proprietario di un bar in zona Navigli. Ma le difficoltà non sono certo superate. "Molti titolari, pur potendo fare asporto, hanno deciso di rimanere chiusi perché la massa di clienti non è tale da coprire le spese", ha spiegato a Fanpage.it l'assessore a Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane del comune di Milano, Cristina Tajani. "Molti non hanno riaperto o lo hanno fatto solo per segnalarsi ai clienti abituali. Al momento gli incassi non coprono i costi".

Spritz e birra sui muretti: la "nuova normalità" della movida

Torna a vivere in una nuova versione, molto diversa rispetto ai fasti del passato, anche l'happy hour. Niente assembramenti né locali strapieni come ai tempi della movida, ma qualcuno ha ripreso a consumare l'aperitivo, rigorosamente da asporto. Sui Navigli e alla Darsena si sono viste coppie o gruppetti di due o tre amici bere lo spritz o una birra sulle panchine, senza consumazione, a distanza e con la mascherina tirata su e giù per bere. Alcuni bar intorno a piazza XXIV Maggio, dove si incrociano Naviglio Grande e Pavese, propongono l'aperitivo take away, invitando i clienti a non fermarsi di fronte ai locali. Cosi' ci si accomoda su un muretto o una staccionata. Scene simili anche all'ombra dell'Arco della Pace. Piccoli segnali di pace in attesa di tornare, davvero, alla normalità.