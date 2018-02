Paura a Milano per un terribile incidente avvenuto nel quartiere Fiera tra un'automobile ed un motorino. Due le persone rimaste ferite nell'incidente, avvenuto in via Monte Bianco: le condizioni di uno dei due sembrerebbero essere particolarmente gravi.

Il tutto è avvenuto attorno alle tredici, all'angolo tra via Monte Bianco e via Guglielmo Silva, poco distante dall'Ambasciata Iraniana. Una motocicletta ed una vettura si sono scontrati violentemente, ed ad avere la peggio sono stati i due uomini in sella allo scooter: uno di loro, di trentacinque anni, è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale Niguarda in codice rosso, per un brutto trauma cranico. Le sue condizioni sarebbero apparse subito critiche ed ora, fanno sapere dall'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (Areu), si trova in prognosi riservata.

Non desterebbero invece preoccupazioni quelle dell'altra persona a bordo dello scooter, un ragazzo di ventuno anni trasportato invece all'Ospedale San Carlo in codice giallo. Sul posto, per fornire le cure mediche ai feriti, sono giunte tre ambulanze ed un'automedica. Le forze dell'ordine sono invece al lavoro per ricostruire le esatte dinamiche e le responsabilità dell'incidente.