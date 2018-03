Intervento dei vigili del fuoco all'alba di oggi in via Gian Giacomo Mora, vicino alle Colonne di San Lorenzo, a Milano. Attorno alle 5.30 un cassonetto ha preso fuoco per cause da accertare. Accanto al cassonetto si trovavano diversi sacchi della spazzatura, probabilmente messi sulla strada in attesa che passassero i camion della nettezza urbana. Le fiamme quindi si sono propagate rapidamente e hanno avvolto anche un'auto che era parcheggiata lungo la via, una strada particolarmente frequentata della movida in zona Ticinese. I pompieri sono intervenuti con un'autopompa e sono riusciti a domare il rogo: non hanno però potuto impedire che la vettura subisse gravi danni. Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati, ma solo qualche attimo di paura per i residenti nella via. Restano adesso da appurare le cause del rogo: bisognerà capire se qualcuno abbia dato fuoco alla spazzatura. Tutte le fasi dello spegnimento sono state riprese da uno dei vigili del fuoco intervenuti, che aveva installato una GoPro sul proprio casco.

Super lavoro dei vigili del fuoco: all'alba un'auto è finita nel Naviglio grande

Per i vigili del fuoco di Milano la giornata è iniziata decisamente in maniera movimentata. Poco prima dell'incendio in via Mora, infatti, altre squadre dei pompieri erano intervenute in via Ludovico il Moro, lungo il Naviglio grande, per soccorrere due ragazzi di 21 e 28 anni finiti con la loro auto nel canale. Per fortuna nessuno dei due è rimasto ferito gravemente.