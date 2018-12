in foto: Il sindaco di Milano Beppe Sala assaggia il panettone "più grande del mondo" (Foto dell’evento del dicembre 2017)

Milano festeggia il panettone, uno dei simboli del Natale nel capoluogo lombardo e in tutta Italia. Da giovedì 13 dicembre a domenica 16 dicembre si svolgerà la Festa del Panettone, evento inserito nel palinsesto di iniziative "Your Christmas" di Yes Milano. Degustazioni ed eventi sparsi in tutta la città celebreranno il dolce tipico della tradizione artigianale milanese, quello realizzato secondo le regole previste dal disciplinare della tradizione. Il clou della Festa del panettone sarà domenica 16 dicembre in Galleria Vittorio Emanuele II alle ore 17, quando il sindaco Beppe Sala e il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli taglieranno il "panettone artistico più grande del mondo" realizzato da Davide Comaschi, maître chocolatier e direttore del Chocolate academy center Milano. Già l'anno scorso un evento simile attirò migliaia di milanesi che poterono degustare gratuitamente una fetta di panettone. I numeri da battere sono quelli del lievitato dello scorso anno: un dolce alto due metri e pesante 140 chili realizzato dalla Pasticceria San Gregorio e dal maestro pasticciere Said. Il mega panettone di quest'anno e assaggi di altri dolci tipici saranno offerti al pubblico presente allietato dal coro degli Alpini.

Festa del panettone: tutti gli eventi in programma

Oltre all'evento in Galleria sono tanti gli appuntamenti in programma nell'ambito della Festa del panettone. Sabato 15 dicembre in piazza Duca D’Aosta (di fronte alla stazione Centrale) oltre alla degustazione dei panettoni nel mercatino di Natale (dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17) sarà possibile sostenere con una firma la candidatura del panettone a bene patrimonio dell’Unesco. Mentre domenica 16 dicembre ci saranno degustazioni a Niguarda in via Val di Ledro 11 (a partire dalle 12), a Villa Scheibler a Quarto Oggiaro (dalle 14 alle 15) e in piazza Angilberto II al Corvetto (dalle 14.30 alle 16.30). Sempre domenica in Galleria Vittorio Emanuele II sarà inoltre possibile visitare nello spazio di Galleria 92 (di fronte all’Urban Center) la mostra su un panettone storico: quello creato dalla pasticceria Baj nella seconda metà dell’800 e che vinse il primo premio all’Esposizione internazionale di Milano del 1881 e del 1887.