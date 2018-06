Alla richiesta dei documenti ha dato in escandescenze, picchiando i due poliziotti impegnati nel controllo e poi mordendo al braccio uno di loro. Una scena quasi surreale quella verificatasi sabato sera in piazza Castello, nel pieno centro di Milano. Protagonista in negativo un ragazzo di 28 anni originario della Guinea. Attorno alle 21 il giovane è stato fermato da due agenti della squadra volanti per quello che doveva essere un normale controllo di documenti. Il ragazzo non era però tranquillo: alla richiesta di esibire la carte d'identità ha aggredito i poliziotti, prima sferrando contro di loro alcuni pugni e poi mordendo al braccio uno dei due agenti. I poliziotti sono riusciti a bloccarlo e lo hanno arrestato con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Dai successivi accertamenti è emerso anche il motivo della violenta reazione del 28enne: il giovane infatti è risultato non essere in regola con il permesso di soggiorno e aveva alle spalle alcuni precedenti per spaccio di droga, tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. Oggi si terrà l'udienza di convalida dell'arresto davanti al giudice per le direttissime: il ragazzo rischia l'espulsione dall'Italia. I due poliziotti aggrediti, dopo aver ultimato le procedure dell'arresto, sono stati medicati in ospedale.