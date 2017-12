Il rapper Fedez avrebbe "copiato" il titolo di una canzone di Natale realizzata un anno fa dai giovani pazienti dell'Istituto nazionale tumori di Milano. Che adesso, tramite social network, hanno lanciato una "sfida" al cantante: "Vieni a trovarci in ospedale, per cantare con noi; o meglio, organizziamo un incontro in campo neutro, in una radio o in una televisione. Vediamo quali sono le Palle di Natale migliori". Già, perché proprio "Palle di Natale" è sia il titolo della canzone pubblicata alcuni giorni fa da Fedez (con l'aggiunta dell'articolo "Le" davanti), sia quella pubblicata un anno fa dai ragazzi del "Progetto giovani" dell'Int (che proseguiva con "Smile! It's Christmas day"). Un brano tuttora scaricabile sulle piattaforme di musica digitali e il cui video, pubblicato su Youtube, ha avuto oltre dieci milioni di visualizzazioni. Un successo enorme, grazie al quale l'associazione Bianca Garavaglia, una delle tante che sostiene l'Istituto tumori, ha potuto raccogliere fondi da destinare alla ricerca e che ha spinto i ragazzi dell'Int a proseguire con determinazione nella realizzazione di altri progetti, tra cui un libro a fumetti.

La sfida dei ragazzi dell'Istituto tumori: Cantiamo insieme.

Proprio visto l'enorme successo è forse lecito chiedersi come mai Fedez abbia deciso di utilizzare un titolo che, per quanto certamente comune, ricalca pressoché in toto quello del brano dei giovani pazienti ed ex pazienti oncologici: "Non sappiamo perché Fedez abbia scelto un titolo uguale al nostro – ha detto su Facebook Riccardo, uno di loro – ma noi lo interpretiamo come una sfida; Fedez è un idolo per noi ragazzi e quindi accettiamo questa sfida e rilanciamo". Un altro dei ragazzi protagonisti del video, Matteo Davide, ha spiegato: "Le nostre Palle di Natale sono innanzitutto le nostre teste pelate per colpa della chemioterapia, poi certamente le palle dell’albero di Natale e le palle di neve, ma il titolo si riferisce anche a ‘che palle stare in ospedale a Natale' e alle ‘palle' (intese come bugie) che la gente spesso ci racconta". "Nata come l’Inno al Natale dei giovani pazienti oncologici – ha aggiunto Stefano Signoroni, genetista e musicista, co-autore con i ragazzi del brano – questa canzone emoziona perché parla dei valori dell’amicizia e della solidarietà, come armi per superare i momenti difficili".

Fedez raccoglierà la sfida?

A parte il titolo, la canzone di Fedez è naturalmente diversa da quella dei ragazzi dell'Int. Anche il brano del rapper ha un intento benefico, seppur decisamente di diverso tipo: l'intero ricavato della canzone verrà infatti donato all'associazione "Noi per gli animali onlus". Non si sa ancora se il rapper abbia già avuto modo di accorgersi della sfida lanciata a mezzo social dai ragazzi dell'Istituto tumori: di certo siamo sicuri che Fedez, che solo qualche giorno fa ha fatto visita assieme alla compagna Chiara Ferragni ai piccoli pazienti dei reparti di Pediatria e Oncoematologia del Policlinico San Matteo di Pavia, non vorrà sottrarsi alla "sfida" lanciata dai suoi giovani "colleghi" e sarà ben lieto di rispondere al loro appello.