La storia di Fatou T., una ragazza di 17 anni originaria del Senegal ma nata e cresciuta in provincia di Bergamo, è quella di tanti ragazzi che come lei sono da sempre in Italia ma non hanno ancora ottenuto la cittadinanza del nostro Paese. La legge che stabilisce quali sono i requisiti necessari per l'ottenimento della cittadinanza italiana è la n. 91 del 1992. Da allora sono passati molti anni ma il dibattito intorno al così detto Ius soli è caduto nel dimenticatoio dopo l'ultimo tentativo datato 2017, quando al Senato non si raggiunse il numero legale per l'approvazione del disegno di legge che avrebbe permesso di modificare la legge sulla cittadinanza. A distanza di oltre due anni le cose non sono cambiate, e sono ancora in tanti a sentirsi italiani a metà, di fatto ma non di diritto. Dopo essere nata e cresciuta nella Bergamasca, Fatou oggi si trova in un "centro di ancoraggio" in Germania, nella zona della Renania Settentrionale-Vestfalia, dove insieme alla madre e ai tre fratellini più piccoli è in attesa che vengano visionate le loro richieste d'asilo. La famiglia di Fatou si è allontanata dall'Italia per ragioni prettamente lavorative, ma si è ritrovata a dover far fronte a una situazione di assoluta immobilità. Fatou ha deciso di scrivere una lettera a Fanpage.it, intitolata "Apolidi". Riassume tutto il disagio e la sua incomprensione per la condizione di chi, come lei, è nato e cresciuto in Italia ma non viene considerato cittadino italiano. La missiva è molto profonda e toccante: abbiamo deciso di riportarla integralmente.

"APOLIDI. Avrete sentito questa parola decine di volte, ma in pochi ne comprendono il reale significato. Apolide è qualcuno che non possiede la nazionalità, in alcun paese. Non è un’evenienza molto frequente, ciò non significa che non succeda. Io attribuisco a questa parola anche un significato personale e ora ve lo espongo. Io sono Fatou, ho 17 anni e sono afro-italiana, ossia ho origini africane, precisamente senegalesi, ma sono nata e cresciuta in Italia e mi ritengo un’apolide, anche se io la nazionalità senegalese ce l'ho. Questo perché se vado in Senegal, non mi considerano senegalese al cento per cento siccome sono nata e cresciuta in Italia mentre gli italiani non mi considerano cittadina semplicemente perché ho la pelle scura e i miei genitori non sono nati in Italia, quindi secondo voi cosa dovrei rispondere alla domanda ‘di che nazionalità sei?'".

"Un po' di tempo fa ho visto un video di un ragazzo straniero il quale affermava che la domanda che lo rende più nervoso è proprio questa, perché non comprende mai se per nazione debba intendere la città dove è nato o le sue origini; credo che molti ragazzi i cui genitori sono immigrati si rispecchino in questa situazione. Anche a me è capitato di non sapere cosa rispondere eppure la maggior parte delle volte dico ‘Vengo dal Senegal', anche se secondo la grammatica italiana, ‘da' è una preposizione che indica un moto da luogo, uno spostamento da un luogo ad un altro, quando l'unico viaggio che ho affrontato in realtà è stato uscire da mia madre. Quest'idea che se una persona non è caucasica non è italiana deve essere sradicata: questo pensiero poteva passare per la testa negli anni Ottanta, quando molti degli stranieri in Italia all'epoca erano immigrati, ma nel 2019 non ha senso neanche pensarla una cosa del genere, dato che pian piano il numero di ‘immigrati di seconda e terza generazione' sta aumentando. Già il concetto di ‘immigrati di seconda e terza generazione' è appunto un ossimoro, secondo me. Se se ne cerca il significato in Google appaiono diversi link; prendo ad esempio Wikipedia siccome è il più conosciuto. Oltre a spiegare il significato, si continua: ‘Questa terminologia è in certa qual misura contraddittoria, qualora sottintenda il termine immigrato di cui essa sarebbe la specificazione. Immigrato di seconda generazione apparirebbe infatti qualifica non sensata (anche se dal punto di vista giuridico possibile e anzi quotidianamente affermata), in quanto a rigore la qualifica di immigrato competerebbe solamente a chi abbia personalmente compiuto l'esperienza della migrazione'".