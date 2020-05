in foto: Piazza Duomo a Milano

Come stabilito nell'accordo tra il governo e la Cei (la Conferenza Episcopale Italiana) lo scorso 7 maggio, a partire dal prossimo 18 maggio le chiese riapriranno le porte ai fedeli per le celebrazioni delle messe. E così farà anche il Duomo di Milano che questa mattina ha comunicato che alle 7 di lunedì sarà celebrata la prima messa: "Anche in Cattedrale riprenderanno le celebrazioni con concorso di popolo nel rispetto delle modalità indicate da tali provvedimenti e secondo quanto stabilito per il Duomo dal Capitolo Metropolitano", si legge nella nota diffusa questa mattina.

Ancora vietato l'accesso al Duomo a visitatori e turisti

"La Veneranda Fabbrica sta ora approfondendo ed approntando le misure necessarie per permettere la riapertura del Complesso Monumentale del Duomo alle visite turistiche nel rispetto delle norme previste, anche in considerazione delle caratteristiche della Cattedrale e dei molteplici percorsi, varchi d’accesso e servizi interessati, per offrire un’esperienza di visita confortevole e in sicurezza – prosegue il comunicato – con il completamento dell’attuazione di tali misure, seguiranno ulteriori aggiornamenti circa le modalità e la data di riapertura ai turisti, da prevedersi nelle prossime settimane".

Obbligo di indossare mascherine in chiesa

Nel rispetto della normativa sanitaria disposta per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus, il Protocollo indica alcune misure da ottemperare con cura, concernenti l'accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni liturgiche: l'igienizzazione dei luoghi e degli oggetti, le attenzioni da osservare nelle celebrazioni liturgiche e nei sacramenti e la comunicazione da predisporre per i fedeli, nonché alcuni suggerimenti generali.