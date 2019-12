in foto: Foto di repertorio

Mamma, papà e figlio piccolo, residenti a Seveso, in Brianza, sono stati investiti mentre attraversavano la strada a Montesilvano in Abruzzo. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'incidente è avvenuto tra viale Abruzzo e corso Umberto del paese abruzzese. Una donna alla guida di una Ford Fiesta ha svoltato a sinistra con semaforo verde proprio mentre la famiglia stava attraversando la strada. Non è chiaro se i tre si trovassero in corrispondenza delle strisce pedonali. Non sono rimasti feriti gravemente i genitori, mentre il bimbo, cinque anni, è tuttora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di chirurgia pediatrica dell'ospedale di Pescara.

Grave un bimbo di 5 anni

Sempre secondo quanto si apprende dalla polizia locale di Montesilvano, la Fiesta ha in seguito urtato un'altra auto in sosta, con la vettura che ha riportato danni, mentre la conducente è rimasta illesa. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di ieri, 27 dicembre, mentre la famiglia si trovava in vacanza. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e tutti i componenti della famiglia sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara. Come detto, però, a preoccupare sono soprattutto le condizioni del bimbo di cinque anni, mentre il padre, 58 anni, e la madre, 46 anni, hanno riportato ferite lievi. I tre erano residenti a Seveso, ma si trovavano in vacanza a Montesilvano. Alle 11,30, purtroppo, sono stati investiti, anche se la dinamica e le eventuali responsabilità sono ancora tutte da accertare.