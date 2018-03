Treni fermi e disagi per circa un'ora per i passeggeri della metro 1 di Milano, la linea rossa e di alcuni treni regionali Trenord. Questa mattina, attorno alle 9, è scattato un allarme bomba all'interno della stazione Sesto Fs, capolinea della rossa. L'emergenza, secondo quanto ricostruito in seguito, è partita a seguito del ritrovamento di borsone abbandonato in stazione, che è stato notato da un addetto alle pulizie in un cestino. La stazione è stata evacuata dalle forze dell'ordine assieme alle fermate attigue di Sesto Rondò e Sesto Marelli, che sono state chiuse. I treni della linea rossa sono rimasti fermi tra le stazioni chiuse, determinando disagi a catena su tutta la linea. Sospesa la circolazione anche dei treni delle linee di Trenord Milano-Chiasso, Milano-Lecco e Milano-Bergamo. Nella tratta interrotta della metro sono stati attivati bus sostitutivi, ma vista l'ora di punta l'interruzione ha causato grossi disagi a tutti i viaggiatori. Dopo circa un'ora l'intervento delle forze dell'ordine si è concluso con un nulla di fatto: l'allarme si è rivelato essere falso e la circolazione dei treni è lentamente ripresa, pur con qualche rallentamento nelle fase iniziali. Il borsone sospetto era pieno di giocattoli.