Paura e disagi questa mattina a Milano a causa di un falso allarme bomba scattato in una scuola. L'allarme ha riguardato un istituto superiore che si trova in via Tabacchi, il liceo statale Gaetano Agnesi. Intorno alle 8.30, quasi all'orario di inizio delle lezioni, l'istituto – che ospita un liceo linguistico e delle scienze umane – è stato evacuato dopo la segnalazione di un ordigno. Nelle aule sono intervenuti gli artificieri, che hanno controllato tutti gli ambienti nel giro di circa tre ore. L'allarme si è rivelato infondato e dopo i controlli gli studenti sono rientrati nelle loro classi, attorno alle 11.30.

L'intervento degli artificieri ha però causato grossi disagi al traffico nelle vie circostanti alla scuola, che sono rimaste chiuse per ore consentire le operazioni di bonifica. Via Giovenale, un pezzo di via Gentilino (da Giovenale a San Gottardo), via Tabacchi (da Castelbarco a Balilla), un pezzo di via Balilla e un pezzo di via Baravalle sono state chiuse al traffico, come ha riportato l'account Twitter del Comune Infomobilità. Anche il percorso di alcuni mezzi pubblici, come l'autobus 71, è stato deviato. Nella zona, che si trova vicino a corso San Gottardo, sono intervenute diverse pattuglie della polizia locale: solo verso le 11.30 la circolazione è ripresa gradualmente. Non è ancora chiaro