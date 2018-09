in foto: Immagine di repertorio

I poliziotti hanno arrestato, ieri, un diplomatico dello Sri Lanka che, sfruttando il suo status, ha cercato di far entrare in Italia, in maniera irregolare, quattro giovani connazionali, falsificando i loro passaporti e spacciandoli per suoi parenti. L'uomo, insieme alla moglie e ai quattro giovani – due ragazzi e due ragazze – è arrivato all'aeroporto di Milano Malpensa con un volo proveniente da Doha e, in quanto diplomatico, ha chiesto di accedere allo sportello riservato ai cittadini comunitari. L'intero gruppo – l'uomo ha dichiarato che le ragazze erano sue figlie, mentre i ragazzi erano suoi nipoti – ha mostrato i passaporti, spiegando di essere a Milano per ragioni turistiche e che sarebbe ripartito per Parigi il 12 settembre.

Qualcosa ha insospettito l'agente, che ha voluto fare controlli più approfonditi, dai quali è emerso che i passaporti dei ragazzi erano stati falsificati dal diplomatico, al quale la famiglia dei giovani aveva versato quattromila euro con la promessa di farli uscire dallo Sri Lanka e di portarli in Francia. Non solo: nel bagaglio dell'uomo sono stati ritrovati i veri passaporti dei ragazzi, utilizzati per lasciare il Paese d'origine. Si è scoperto inoltre che l'uomo aveva falsificato i reali documenti dei suoi figli e nipoti per raggiungere il suo scopo. La moglie dell'uomo e i quattro giovani sono stati rimpatriati, mentre il diplomatico, che non è accreditato in Italia, è stato arrestato.