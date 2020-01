in foto: Immagine di repertorio

Spaventoso incidente a Faloppio, nel Comasco, dove un uomo di 70 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un albero che era intento a potare. Soccorso dal personale medico del 118 è stato trasportato in condizioni critiche al Niguarda di Milano. L'allarme è scattato intorno alle 10.30 di ieri sabato 4 gennaio quando è stato richiesto l'intervento del 118 in località Filatoio a Faloppio, in provincia di Como: il personale medico è giunto immediatamente sul posto con un'automedica, l'ambulanza del Sos di Olgiate e l'elisoccorso. Il primo a soccorrere il 70enne è stato il figlio che ha poi allertato i soccorritori.

Il 70enne trasportato in codice rosso al Niguarda

L'uomo che ha subito lo schiacciamento del torace dopo essere stato travolto dall'albero è stato soccorso in condizioni gravi e per questo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso: stando a quanto si apprende le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi. Secondo una prima sommaria ricostruzione dell'infortunio, l'uomo stava tagliando la grossa pianta quando gli è caduto addosso un grosso pezzo di albero, forse una parte del tronco.