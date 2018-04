Pur tra tutte le limitazioni che il suo affidamento provvisorio terapeutico gli impone, Fabrizio Corona sta lentamente ritrovando una sua routine. Ne dà conto lui stesso sui suoi social network, nonostante tra i divieti impostigli dal magistrato di sorveglianza Simone Luerti ci sia anche quello di diffondere sue foto su Facebook, Twitter e Instagram. L'espediente che evidentemente viene accettato dal magistrato (che per un altro video pubblicato sul social network ha solo diffidato l'ex agente dei vip), è che a pubblicare gli scatti di Corona non è lui direttamente, ma il suo staff. Proprio su Instagram è apparsa nelle scorse ore una "story" (cioè una raccolta di più foto e video) che sembra raccontare la quotidianità dell'ex re dei paparazzi, uscito dal carcere di San Vittore lo scorso 21 febbraio. Corona è infatti ripreso mentre partecipa a quella che sembra una festa all'interno di un ristorante in corso di Porta Ticinese a Milano, in zona colonne di San Lorenzo. Si tratta del ristorante "Donna Sophia dal 1931", che ha riaperto dopo che nell'aprile del 2017 era stato sequestrato nell'ambito di un'indagine della Direzione investigativa antimafia di Napoli. Corona è immortalato mentre mangia e si diverte con alcuni amici.

Il regalo dell'amico calciatore Hysaj

In un'altra foto si vede invece una maglia del calciatore del Napoli Elseid Hysaj, nazionale albanese. Ad accompagnare la foto la scritta: "Grazie amico mio". Probabile che il calciatore azzurro abbia regalato la maglia a Corona durante l'ultima trasferta del Napoli, che proprio ieri è stato ospite del Milan allo stadio Meazza di San Siro. La partita è finita con un pareggio che mette a rischio il sogno scudetto del Napoli: ma Hysaj ha comunque approfittato della trasferta per fare un regalo – a quanto pare molto gradito – a Corona, che durante la permanenza nel carcere di San Vittore era diventato il portiere e capitano della squadra di calcio dei detenuti.